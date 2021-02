I musei riaprono Da Milano a Napoli | le 5 mostre da non perdere

(Di domenica 7 febbraio 2021) Una “boccata d’arte” che per tanti rappresenta ossigeno puro. Moltidi altrettante regioni d’Italia hanno riaperto dopo mesi di blocco, a causa delle restrizioni finalizzate al contenimento della pandemia. VelvetMag ha selezionato per voi cinque interessantida vedere, da, con la raccomandazione di verificare gli orari di visita prima della visita. CARLA ACCARDI AL MUSEO DEL NOVECENTO ALei è stata una grande pittrice italiana che, dal 1947, ha contribuito all’affermazione dell’astrattismo in Italia. Il suo nome è Carla Accardi (Trapani, 1924 – Roma, 2014) e a lei è dedicata la prima monografica all’interno di un’istituzione pubblica a sei anni dalla scomparsa. Il 9 febbraio al Museo del Novecento diaprirà infatti Carla Accardi. Contesti, una ...

GuggenheimPGC : A Venezia riaprono i musei! Dalle Gallerie dell'Accademia a @Palazzo_Grassi, dalla PGC alla Fondazione… - Alberto_Cirio : Oggi i nostri musei riaprono le loro porte. Solo nei giorni feriali, ma dopo tante settimane di stop è un momento d… - vivere_sardegna : La Sardegna torna gialla, lunedì riaprono i musei - DreamOfVenice : RT @colomb_luca: #Virus e #musei: l'arte in libertà condizionata (solo nei giorni feriali). Da Lunedì riaprono le #Gallerie dell'Accademia… - 85Micconi : RT @colomb_luca: #Virus e #musei: l'arte in libertà condizionata (solo nei giorni feriali). Da Lunedì riaprono le #Gallerie dell'Accademia… -

Nel rispetto delle norme di sicurezza Di: Redazione Sardegna Live Con gli hastag #RipARTiamo e #museitalianile porte deie luoghi della cultura in Sardegna. L'Isola dalla zona arancione passa in fascia gialla e come previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021, ie le aree archeologiche ...PARMA - Da martedì 9 febbraio idell'Università di Parma, compreso l'Orto Botanico,al pubblico dopo una lunga pausa dovuta all'emergenza pandemica. Le visite, nel rispetto delle norme Anti Covid - 19, andranno ...di Daniele BoviEntrerà in vigore con tutta probabilità lunedì e rimarrà in vigore per 14 giorni l'ordinanza della Regione con cui si istituiranno diverse zone rosse in provincia di Perugia, la più in ...LE INIZIATIVEVENEZIA L'apertura dei musei, seppur a spizzichi e bocconi, piace al vicesindaco veneziano Andrea Tomaello. Così, durante il Carnevale, Palazzo Ducale e il museo Correr (11, 12, 15 e 16..