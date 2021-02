I militari italiani verso il Sahel (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Sahel è un territorio che non lascia scampo. Arido, selvaggio, ricchissimo e poverissimo allo stesso tempo. La Francia ci combatte da sempre e ogni anno bagna col suo sangue i territorio di questa luna striscia di terra che lambisce il grande Sahara. Sono migliaia i soldati di Parigi che ogni anno vengono coinvolti nella InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilè un territorio che non lascia scampo. Arido, selvaggio, ricchissimo e poverissimo allo stesso tempo. La Francia ci combatte da sempre e ogni anno bagna col suo sangue i territorio di questa luna striscia di terra che lambisce il grande Sahara. Sono migliaia i soldati di Parigi che ogni anno vengono coinvolti nella InsideOver.

Cosimo1119 : @AndreON57802640 Andrea come al solito per non perdere il posto i disoccupati accettano tutto con… - DonPacciani : #primaglieuropei FERMIAMO con BLOCCHI militari Matteo Salvini che vuole l'Italia in Europa e ci invaderà di fannu… - brotesverdeshou : @Signorasinasce Gli invasori musulmani, consigliati dagli avvocati, conoscono la Legge meglio degli italiani. Devi… - MarioSironi : RT @MarioAvagliano: Alle 17.30 appuntamento con la presentazione del mio libro 'I militari italiani nei Lager nazisti. Una resistenza senz’… - kastalrogo : La #giornatadelricordo è fatta per sgravare le coscienze di #olla&compagni #tg5: tutti conoscevano le bestie rosse… -