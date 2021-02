I film e le serie tv di Michelle e Barack Obama per Netflix: tutti i titoli in cantiere (Di domenica 7 febbraio 2021) Il contratto di collaborazione tra Netflix e gli Obama sta per entrare nella sua fase più concreta. La Higher Ground Productions, società di produzione che fa capo alla coppia, ha annunciato i titoli dei film e delle serie tv di Michelle e Barack Obama per Netflix, nuovi progetti che verranno sviluppati nell’ambito dell’accordo di esclusiva siglato lo scorso anno dall’ex presidente USA e sua moglie col colosso dello streaming. Tra i progetti di Michelle e Barack Obama per Netflix c’è una serie di documentari sui parchi naturali degli Stati Uniti, ma anche molti adattamenti di opere letterarie. Ad esempio sono in sviluppo un film ... Leggi su optimagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Il contratto di collaborazione trae glista per entrare nella sua fase più concreta. La Higher Ground Productions, società di produzione che fa capo alla coppia, ha annunciato ideie delletv diper, nuovi progetti che verranno sviluppati nell’ambito dell’accordo di esclusiva siglato lo scorso anno dall’ex presidente USA e sua moglie col colosso dello streaming. Tra i progetti diperc’è unadi documentari sui parchi naturali degli Stati Uniti, ma anche molti adattamenti di opere letterarie. Ad esempio sono in sviluppo un...

NetflixIT : Scrivi qui il bacio di film o serie che avresti voluto vivere TU in prima persona. - alphab3t_boyy : RT @IR0NLANG: io: mamma stanotte devo stare sveglia per il super bowl lei: da quando ti interessa il football americano? io: da quando tra… - InstabileReal : ma solo io se inizio un film/serie tv, devo finirla per forza altrimenti penso che mi succederà qualcosa? - TrekkieTodd : RT @7ivan077: Space - 1999. Serie televisiva di fantascienza britannica #film - streetloveitaly : @yanezatknus @Michelaarancino @anikeatable Ma se si finisce in tribunale mica ci si finisce per motivi del genere..… -

Ultime Notizie dalla rete : film serie I 70 anni del film 'Miracolo a Milano': tour nella città fra prodigi e baracche

Poi c'è un forte valore documentale, che ha indotto gli storici a servirsi del film come prezioso ...della prima proiezione pubblica si è attivato il quartiere Lambrate - Città Studi con una serie di ...

Deadpool 2: stasera su Italia 1 il film con Ryan Reynolds e Josh Brolin

Arrivato nelle sale a metà del 2018, nel febbraio 2019 Deadpool 2 è stato "incoronato" come il maggiore incasso della serie cinematografica degli X - Men. Diretto da David Leitch, il film vede nel ...

Film, serie tv e documentari presenti su Netflix a febbraio Quotidiano di Sicilia Nuova piattaforma Star: tre film degli anni novanta imperdibili

Nuova piattaforma Star, film e serie tv anni novanta e duemila, dei classici ricercatissimi e sempre stupendi, premiati dalla critica e dal pubblico ...

Greenland. Il pericolo viene dallo spazio

Il tema è stato spesso trattato all'interno di film catastrofici. In Armageddon un gruppo di trivellatori guidato da Bruce Willis è dovuto andare nello spazio per posizionare nella profondità di un as ...

Poi c'è un forte valore documentale, che ha indotto gli storici a servirsi delcome prezioso ...della prima proiezione pubblica si è attivato il quartiere Lambrate - Città Studi con unadi ...Arrivato nelle sale a metà del 2018, nel febbraio 2019 Deadpool 2 è stato "incoronato" come il maggiore incasso dellacinematografica degli X - Men. Diretto da David Leitch, ilvede nel ...Nuova piattaforma Star, film e serie tv anni novanta e duemila, dei classici ricercatissimi e sempre stupendi, premiati dalla critica e dal pubblico ...Il tema è stato spesso trattato all'interno di film catastrofici. In Armageddon un gruppo di trivellatori guidato da Bruce Willis è dovuto andare nello spazio per posizionare nella profondità di un as ...