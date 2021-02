I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 7 febbraio (Di domenica 7 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 11.641 nuovi casi positivi da coronavirus e 270 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.373 (145 in meno di ieri), di cui 2.107 nei reparti di terapia intensiva (3 in meno di ieri) Leggi su ilpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 11.641 nuovi casi positivi dae 270 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.373 (145 in meno di ieri), di cui 2.107 nei reparti di terapia intensiva (3 in meno di ieri)

