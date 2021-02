Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano ko a Linz nell’ultima giornata della regular season (Di domenica 7 febbraio 2021) Sconfitta ininfluente per Bolzano, che cade per 3-2 sul campo dei Black Wings Linz nell’ultima giornata della regular season di ICE Hockey League 2020-2021. Gli altoatesini chiudono comunque la prima fase di stagione al primo posto e, a partire da domenica prossima, si giocheranno il Pick Round con Klagenfurt, Fehervar, Vienna e Salisburgo. Il match inizia con ritmi blandi ma al 9? i Foxes trovano il vantaggio con Giliati, che insacca a porta vuota dopo l’errore di Mocher. La reazione dei Black Wings è immediata e si concretizza con il gol del pareggio che giunge meno di due minuti dopo grazie all’azione personale di Lebler. Nel secondo periodo Bolzano si riporta nuovamente avanti al 30? per merito di ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Sconfitta ininfluente per, che cade per 3-2 sul campo dei Black Wingsdi ICE2020-. Gli altoatesini chiudono comunque la prima fase di stagione al primo posto e, a partire da domenica prossima, si giocheranno il Pick Round con Klagenfurt, Fehervar, Vienna e Salisburgo. Il match inizia con ritmi blandi ma al 9? i Foxes trovano il vantaggio con Giliati, che insacca a porta vuota dopo l’errore di Mocher. La reazione dei Black Wings è immediata e si concretizza con il gol del pareggio che giunge meno di due minuti dopo grazie all’azione personale di Lebler. Nel secondo periodosi riporta nuovamente avanti al 30? per merito di ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey: Mastini gagliardi e a testa alta, ma non basta

Quando regna l'equilibrio le situazioni di disparità numerica sul ghiaccio può risultare determinante. Ieri sera Varese e Merano lo hanno dimostrato. I gialloneri salgono a Merano con un roster ...

"Rimettiamo l'uomo al centro dello sport"

... ha un impatto sempre forte, ne ho parlato con papà allenatore e mio fratello campione di Hockey: ... Questo è un passaggio per portare quello che faccio sul ghiaccio e in gara in una nuova dimensione, ...

Sconfitta ininfluente per Bolzano, che cade per 3-2 sul campo dei Black Wings Linz nell'ultima giornata della regular season di ICE Hockey League 2020-2021. Gli altoatesini chiudono comunque la prima ...

Hockey, i Mastini Varese cedono al Merano perdendo a testa alta

VARESE, 7 febbraio 2021. Un 4 a 3 che lascia moltissimo amaro in bocca. Per compiere l’impresa è veramente mancato pochissimo questa sera. Un Varese caparbio e compatto esce a testa altissima dalla Me ...

