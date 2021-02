Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Cortina travolge lo Steinbach e sale al sesto posto in classifica (Di domenica 7 febbraio 2021) Tre punti facili per Cortina, che nella ventiseiesima giornata di Alps Hockey League 2020-2021 travolge lo Steinbach per 4-0. Gli ampezzani salgono così al sesto posto in classifica a quota 39 punti, mentre gli austriaci restano fanalino di coda del torneo. La partita si mette subito in discesa per i padroni di casa, che vanno a segno dopo nemmeno un minuto di gioco con Vainonen, che concretizza l’assistenza di Giftopoulos e Pietroniro. Al 4? Cortina trova il raddoppio con lo stesso Giftopoulos, abile a trasformare in rete la trama costruita da Pietroniro e Cazzola. Tutto facile per gli ampezzani anche nei successivi 40?: nel secondo periodo Giftopoulos timbra la propria doppietta personale al minuto ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Tre punti facili per, che nella ventiseiesima giornata di2020-loper 4-0. Gli ampezzani salgono così alina quota 39 punti, mentre gli austriaci restano fanalino di coda del torneo. La partita si mette subito in discesa per i padroni di casa, che vanno a segno dopo nemmeno un minuto di gioco con Vainonen, che concretizza l’assistenza di Giftopoulos e Pietroniro. Al 4?trova il raddoppio con lo stesso Giftopoulos, abile a trasformare in rete la trama costruita da Pietroniro e Cazzola. Tutto facile per gli ampezzani anche nei successivi 40?: nel secondo periodo Giftopoulos timbra la propria doppietta personale al minuto ...

Massi1926 : @OCardinal17 Guardiamoci l'hockey sul ghiaccio è meglio. - ecodelchisone : Hockey ghiaccio Ihl1, Valpellice Bulldogs chiude con un successo 7 a 0 la regular season - zazoomblog : Hockey ghiaccio ICE League 2021: Bolzano schianta Villach chiude in vetta la regular season e si qualifica per la p… - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, ICE League 2021: #Bolzano schianta Villach, chiude in vetta la regular season e si qualifica per… - sportface2016 : #Hockey su ghiaccio, Mondiali Top Division Riga 2021: l'#Italia esordirà il 21 maggio con la Germania -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey: Mastini gagliardi e a testa alta, ma non basta

Quando regna l'equilibrio le situazioni di disparità numerica sul ghiaccio può risultare determinante. Ieri sera Varese e Merano lo hanno dimostrato. I gialloneri salgono a Merano con un roster ...

"Rimettiamo l'uomo al centro dello sport"

... ha un impatto sempre forte, ne ho parlato con papà allenatore e mio fratello campione di Hockey: ... Questo è un passaggio per portare quello che faccio sul ghiaccio e in gara in una nuova dimensione, ...

Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano ko a Linz nell'ultima giornata della regular season OA Sport Jesenice alla decima vittoria consecutiva; il Cortina torna a sorridere.

————————————————————————————————- Alps Hockey League | Domenica, 7 febbraio 2021: —————————————————————————————————— Nelle uniche due gare in programma questa domenica, vincono le formazioni padrone d ...

Bolzano, sconfitta indolore a Linz

Il Bolzano, conquistata matematicamente la prima posizione in classifica e l’accesso alla prossima CHL, chiude la regular season con una sconfitta “indolore” alla Linz Ag Arena, contro il fanalino di ...

Quando regna l'equilibrio le situazioni di disparità numerica sulpuò risultare determinante. Ieri sera Varese e Merano lo hanno dimostrato. I gialloneri salgono a Merano con un roster ...... ha un impatto sempre forte, ne ho parlato con papà allenatore e mio fratello campione di: ... Questo è un passaggio per portare quello che faccio sule in gara in una nuova dimensione, ...————————————————————————————————- Alps Hockey League | Domenica, 7 febbraio 2021: —————————————————————————————————— Nelle uniche due gare in programma questa domenica, vincono le formazioni padrone d ...Il Bolzano, conquistata matematicamente la prima posizione in classifica e l’accesso alla prossima CHL, chiude la regular season con una sconfitta “indolore” alla Linz Ag Arena, contro il fanalino di ...