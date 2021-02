Highlights Venezia-Cantù 80-75 | Basket Serie A1 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 7 febbraio 2021) Glidiche sconfiggeper 80-75 nel match valido per la diciottesima giornata del campionato diA1/2021. Continua la striscia di vittorie dei campioni d’Italia, giunta ora a sei vittorie consecutive: gli uomini di De Raffaele posso ora concentrarsi al meglio sulle Final Eight di Coppa Italia. Stesso discorso non si può fare per la banda di Pancotto, ora ultima in classifica a pari merito di Varese. Per i meneghini ci sono 28 punti complessivi del duo Daye-Watt (15+13), mentre dall’altra parte non è bastato lo sforzo di Gaines (23). Di seguito tutte le azioni salienti. SportFace.