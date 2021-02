Highlights Dallas Mavericks-Golden State Warriors 134-132: NBA 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 7 febbraio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Dallas Mavericks-Golden State Warriors, match della notte NBA 2020/2021. Dallas si rifà dal -31 subito un paio di giorni fa, vincendo una sfida tirata fino alla fine. La sfida in realtà sembrata indirizzata verso i texani in seguito a un 18-2 ad aprire la contesa, poi è partito lo show di Stephen Curry: per lui seconda migliore prestazione in carriera: 57 punti, un clamoroso 11 su 19 da tre punti (anche una tripla dal logo), un 19 su 31 dal campo e un immacolato 8 su 8 dalla linea della carità. Il numero 30 dei Dubs dall’altra parte ha tuttavia trovato pane per i suoi denti: Luka Doncic pareggia il suo massimo in carriera da 42 punti segnando almeno 10 punti in tutti i quarti, con 12 su 23 dal ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Glie le azioni salienti di, match della notte NBAsi rifà dal -31 subito un paio di giorni fa, vincendo una sfida tirata fino alla fine. La sfida in realtà sembrata indirizzata verso i texani in seguito a un 18-2 ad aprire la contesa, poi è partito lo show di Stephen Curry: per lui seconda migliore prestazione in carriera: 57 punti, un clamoroso 11 su 19 da tre punti (anche una tripla dal logo), un 19 su 31 dal campo e un immacolato 8 su 8 dalla linea della carità. Il numero 30 dei Dubs dall’altra parte ha tuttavia trovato pane per i suoi denti: Luka Doncic pareggia il suo massimo in carriera da 42 punti segnando almeno 10 punti in tutti i quarti, con 12 su 23 dal ...

Highlights Dallas Mavericks-Golden State Warriors 134-132: NBA 2020/2021 (VIDEO)

VIDEO - Gli highlights di Dallas Mavericks-Golden State Warriors 134-132, NBA 2020/2021. Che duello tra Doncic (42 punti) e Curry (57) ...

