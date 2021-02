Harakiri Atalanta: il Toro rimonta tre reti (Di domenica 7 febbraio 2021) L’Atalanta si butta via e con sé getta al vento una vittoria casalinga con il Torino che, dopo i primi venti minuti, sembrava esser diretta verso Bergamo. Nella prima parte di gara infatti la squadra di Gasperini, grazie anche ad una buona dose di fortuna, va sul 3-0 grazie alle reti di Ilicic,Muriel e l’autogol di Sirigu. Tre squilli che appaiono come una sentenza, una pietra tombale sull’intero match . Peccato che le partite di calcio,fino a prova contraria, durino novanta minuti e, se non si mantiene la testa dentro al campo, possa accadere di tutto. La Dea forse tenta di addormentare la sfida, ma di fatto stacca la spina e il Torino ne approfitta sul tramonto del primo tempo: Belotti e Bremer riaprono la gara, e per la formazione orobica è un brusco risveglio. Nella ripresa la Dea fatica a destarsi dopo le due scoppole subite, solo Miranchuk prova ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 febbraio 2021) L’si butta via e con sé getta al vento una vittoria casalinga con il Torino che, dopo i primi venti minuti, sembrava esser diretta verso Bergamo. Nella prima parte di gara infatti la squadra di Gasperini, grazie anche ad una buona dose di fortuna, va sul 3-0 grazie alledi Ilicic,Muriel e l’autogol di Sirigu. Tre squilli che appaiono come una sentenza, una pietra tombale sull’intero match . Peccato che le partite di calcio,fino a prova contraria, durino novanta minuti e, se non si mantiene la testa dentro al campo, possa accadere di tutto. La Dea forse tenta di addormentare la sfida, ma di fatto stacca la spina e il Torino ne approfitta sul tramonto del primo tempo: Belotti e Bremer riaprono la gara, e per la formazione orobica è un brusco risveglio. Nella ripresa la Dea fatica a destarsi dopo le due scoppole subite, solo Miranchuk prova ...

zazoomblog : La Juventus non si ferma: Roma al tappeto. Harakiri Atalanta da 3 - 0 a 3 - 3 col Toro. Napoli ko - #Juventus… - zazoomblog : La Juventus non si ferma: Roma al tappeto. Harakiri Atalanta da 3-0 a 3-3 col Toro - #Juventus #ferma: #tappeto.… - zazoomblog : La Juventus non si ferma: Roma al tappeto. Harakiri Atalanta da 3 - 0 a 3 - 3 col Toro - #Juventus #ferma:… - tuttoatalanta : Il punto di Mister 'X': 'Harakiri Atalanta. Obiettivo finale Coppa Italia, altrimenti il contraccolpo potrebbe risu… - calciomercatoit : ?? 90'+4 - Finisce con il #Torino vicino al quarto gol! Rimonta clamorosa dei granata che da 0-3 pareggiano! Haraki… -