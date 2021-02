Guatemala, le spettacolari immagini del vulcano Pacaya in attività. Dichiarato lo stato di allerta (Di domenica 7 febbraio 2021) Il vulcano Pacaya, situato a circa 50 chilometri a sud della capitale guatemalteca, ha incrementato la sua attività, producendo spettacolari esplosioni e colate di lava e detriti. Le autorità e la protezione civile del Guatemala hanno Dichiarato lo stato di allerta per i villaggi della zona L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Il, situato a circa 50 chilometri a sud della capitale guatemalteca, ha incrementato la sua, producendoesplosioni e colate di lava e detriti. Le autorità e la protezione civile delhannolodiper i villaggi della zona L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il consigliere federale Ignazio Cassis ha iniziato oggi una visita ufficiale in Africa nordoccidentale che, fino al 13 febbraio, lo vedrà fare tappa in Algeria, Mali, Senegal e Gambia.

India: almeno 3 morti e 150 dispersi per crollo ghiacciaio

Il crollo di una parte di un ghiacciaio dell'Himalaya, e il conseguente straripamento di un fiume nel distretto di Chamoli, nello stato di Uttarakhand, in India, hanno provocato finora tre vittime acc ...

