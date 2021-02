Guardiola | “Grande prova di forza Stiamo facendo bene”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il tecnico del Manchester City, Pep, ha commentato la vittoria per 4-1 dei suoi in casa del Liverpool. Un successo che lancia il City in classifica, in virtù dello stop delle inseguitrici. Queste le sue parole a Sky Sports: “Quello che contava erano i tre punti. Naturalmente, sono molto orgoglioso dei ragazzi che hanno battuto un record che dura da molto tempo, che dimostra quanto sia difficile. Raheem Sterling ha disputato una partita incredibile, come la scorsa stagione, ma una prestazione fenomenale”. Foto: Twitter City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.