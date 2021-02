Grande Fratello Vip | ancora liti | Giulia “tradisce” Pierpaolo e scoppia il caos

(Di domenica 7 febbraio 2021) Una confidenza fatta da Pretelli non viene mantenuta tale dalla fidanzata e gli altri concorrenti non rimangono in silenzio:discussioni nella notte L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - trash_italiano : ?? Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato: decisione di Mediaset. #GFVIP - QuiMediaset_it : Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip #GfVip - Mrsviolet19 : @ArgentineBlood Ma nemmeno io, non sanno più cosa inventarsi. E molte volte si basano su 1-2 tweet, ti giuro non ne… - whjteangel : RT @ledcorsaaiir: liam payne e harry styles nella casa del grande fratello -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

... e forse proprio questa è la caratteristica principale di Marco Giallini , attore dilivello,... nelle vesti di zio vedrebbe bene l'amico toscano: ' Sì, per me Giorgio è un'.Tommaso Zorzi ha bestemmiato alVip? Il rampollo milanese ci è arrivato particolarmente vicino . In suo "aiuto" per fortuna è arrivato il video dell'accaduto che sta facendo il giro della rete mettendo i puntini ...A poche ore dalle pesantissime affermazioni di Alda D’Eusanio su Laura Pausini e il suo compagno, Mediaset fa sapere attraverso un comunicato di aver deciso di espellere la conduttrice dal reality: “ ...Edizione da record negativo per Alfonso Signorini: sono 5 i concorrenti squalificati dal Grande Fratello VIP 5 ...