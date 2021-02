Grande Fratello Vip | Alda D’Eusanio parla negativamente di Maria De Filippi | la regia la censura

GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - trash_italiano : ?? Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato: decisione di Mediaset. #GFVIP - QuiMediaset_it : Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip #GfVip - vunsteady : RT @kcmilaart: o nosso grande fratello ta diferente - fabiola03940614 : @simbaissad Ma che vuol dire??? quindi se oggi Dayane chiede di nominare tutti Pierpaolo tutti nominano Pierpaolo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Tv Fanpage

Fatale fu un volo con il paracadute, una delle tante passioni di 'O Guerriero', e precisamente una manovra che non consentì allo stesso ex concorrente del1 di aprire in tempo il ...Intervistato dal settimanale Oggi , ildi Andrea Zenga , concorrente delVip , torna a parlare del rapporto quasi inesistente con il genitore, recentemente entrato nella Casa ...Mediaset ha deciso di far espellere Alda D’Eusanio dopo la denuncia di Laura Pausini: la giornalista ha infatti lanciato delle accuse pesanti sul compagno ...Pietro Taricone, chi era l'attore morto col paracadute. Scopriamo di più su uno dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello.