(Di domenica 7 febbraio 2021) Come posso inserirmi nel mondo della scuola con il mio? "E' una giungla..." ci dice una nostra lettrice. Chiariamo innanzitutto che l'nellesia per docenti che per personale ATA non è incompatibile. Non sarà possibile svolgere contemporaneamente i due incarichi ma questo sarà un problema risolvibile qualora dovesse verificarsi il caso. L'articolo .

orizzontescuola : Graduatorie, diploma magistrale consente iscrizione terza fascia ATA. Nel frattempo MAD per insegnare -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie diploma

Orizzonte Scuola

...di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agroindustriale, operatore agro ambientale. Hanno inoltre titolo all'inclusione nella terza fascia delledi ...Dalla licenza media alla qualifica alla laurea [BOZZA Decreto] Ecco una scheda completa Collaboratore scolastico: chi accede con la terza media e a chi occorre ilterza fascia ATA,...Al via una selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria utilizzabile per l’assunzione di un collaboratore di ufficio a Copit. Fra i requisiti richiesti, il diploma di laurea alme ...Scade il 4 marzo il concorso pubblico indetto da Estar per la copertura di un posto a tempo indeterminato come infermiere. Tre saranno le graduatorie che saranno formate, una per ogni area vasta della ...