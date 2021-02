GPS graduatorie supplenze: sì alla rettifica del punteggio per docente che ha dimenticato di inserire servizi. Sentenza (Di domenica 7 febbraio 2021) Accolto un ricorso presentato in via d’urgenza (ex art. 700 cpc) davanti al Giudice del Lavoro di Foggia dall’Avv. Marco Dibitonto in favore di una docente che, a seguito della domanda presentata per l’inserimento nella Graduatoria Provinciale supplenze (GPS), pur avendo un punteggio di 145, che le avrebbe dato diritto ad un contratto a termine, era risultata con soli 33 punti, punteggio insufficiente per poter avere un contratto e, quindi, per poter svolgere attività lavorativa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 febbraio 2021) Accolto un ricorso presentato in via d’urgenza (ex art. 700 cpc) davanti al Giudice del Lavoro di Foggia dall’Avv. Marco Dibitonto in favore di unache, a seguito della domanda presentata per l’inserimento nella Graduatoria Provinciale(GPS), pur avendo undi 145, che le avrebbe dato diritto ad un contratto a termine, era risultata con soli 33 punti,insufficiente per poter avere un contratto e, quindi, per poter svolgere attività lavorativa. L'articolo .

