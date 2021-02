Governo | Zingaretti | ' Speranza eccellente ministro'

(Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Robertoè undella Sanità, anche perché le Regioni non possono fare tutto da sole". Così il segretario del Pd, Nicola, a in Mezz'Ora in più.

Non è detto che all'aumento dei numeri corrisponda una maggiore stabilità e forza del. Il ... Lo ha sottolineato il segretario Pd Nicola, ospite di Mez'ora in più su RaiTre, ...'Salvini ha dato ragione al Pd'. Così il segretario Dem Nicolacommenta l'apertura del leader della Lega alguidato da Mario Draghi. 'Tutti possono riconoscere che l'idea di risolvere i problemi distruggendo l'Europa era fallimentare. Si apre ...Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Roberto Speranza è un eccellente ministro della Sanità, anche perché le Regioni non possono fare tutto da sole”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a in Mezz’Ora ...Ora si apre una fase nuova che richiederà però coerenza perchè l’Europa non è una parola”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, intervenendo a “Mezz’ora in più” su ...