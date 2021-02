Governo | Zingaretti | ' Pd punto riferimento' **

(Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb, (Adnkronos) - "Nel 2018 eravamo la forza politica al tramonto e più marginale nel bipolarismo Lega-M5Ss, oggi siamo undinella costruzione di questa operazione di governo a cui collaboriamo". Così il segretario del Pd, Nicola, a Mezz'Ora in più su Rai 3.

chetempochefa : 'Trovo abbastanza sorprendente che, nel mezzo di una crisi di governo, il segretario di un partito trovi il tempo d… - petergomezblog : Zingaretti a La7: “Sì a Conte leader del fronte progressista. Mi auguro che il M5s appoggi il governo Draghi” - fattoquotidiano : Governo, Zingaretti: “Trappola di Renzi? Fiducioso tutti siano sinceri. Conte e Gualtieri intoccabili? Non va nemme… - annaros70527446 : #Zingaretti GOVERNO CONCEDE PORTO AUGUSTA A ONG FRANCESE CARICA DI CLANDESTINI POSITIVI* FEBBRAIO 7, 2021 le on… - TV7Benevento : **Governo: Zingaretti, 'Lega sempre contro Recovery, giudicheremo coerenza svolta'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Zingaretti

Il Sole 24 ORE

...da prima della morte delle ideologie mi fa un po' impressione la prossima stretta di mano Salvini -, benedetta dal santo Draghi. Non è la stessa Lega del '95 che portò alDini, ...... incentrati su una delegazione di massimo livello a partire daagli Interni o all'Economia. Se appoggiare uncon ministri verdi avrebbe innescato ulteriori frammentazioni a ..."E' Salvini" che sull'europeismo "ha dato ragione al Pd, non ci siamo spostati noi". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Mezz'Ora in più su Rai 3.Non ci siamo spostati noi”. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, si esprime così sulla ‘svolta’ di Matteo Salvini: il leader della Lega ha aperto alla partecipazione del Carroccio al governo che il ...