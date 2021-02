Governo, Salvini “Rispetto Meloni ma ognuno deve essere libero” (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non è ancora cominciata l'esperienza del professor Draghi, vediamo, ma un Governo di ricostruzione e responsabilità nazionale non può andare avanti all'infinito. E' come nel Dopoguerra, come quello del giugno del 1945, serve per il piano vaccinale e per il piano strutturale per la competizione, riapertura di scuole e università e attività”. Lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, a “Il Caffè della domenica” su Radio24 aggiungendo: “Se vorrei guidare la delegazione unitaria del centrodestra senza Giorgia Meloni? Ho lavorato per mesi per l'unità della coalizione e lavorerò per candidati sindaci comuni, ci sono sensibilità diverse che Rispetto, ma ognuno deve essere libero e sincero nel portare la propria voce”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non è ancora cominciata l'esperienza del professor Draghi, vediamo, ma undi ricostruzione e responsabilità nazionale non può andare avanti all'infinito. E' come nel Dopoguerra, come quello del giugno del 1945, serve per il piano vaccinale e per il piano strutturale per la competizione, riapertura di scuole e università e attività”. Lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo, a “Il Caffè della domenica” su Radio24 aggiungendo: “Se vorrei guidare la delegazione unitaria del centrodestra senza Giorgia? Ho lavorato per mesi per l'unità della coalizione e lavorerò per candidati sindaci comuni, ci sono sensibilità diverse che, mae sincero nel portare la propria voce”. ...

