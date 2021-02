Governo | Salvini | ' Meloni non deve isolarsi | ora serve responsabilità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "In un momento così difficile e importante, non penso al partito ma all'Italia. La gente ha fame di salute e di lavoro, non di beghe o di calcoli politici. Stimo e rispetto Giorgiama non condivido la sua scelta die di dire no. E' il momento dellae del coraggio, non della paura". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Il Messaggero', è il segretario della Lega, Matteo. "Ho fatto di tutto per mantenere l'unità della colazione, è grazie alla nostra serietà e compattezza che sono andati a casa Conte, Casalino e Azzolina. Spero e credo che il centrodestra possa ancora trovare una sintesi, l'unione fa la forza".