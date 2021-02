Governo | Renzi | “Ricoperto di insulti ma ho reso un servizio al Paese”

(Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA – “Mi hanno ricoperto di insulti e ho perso potere. Ma ho reso un servizio al Paese. Sono rilassato e felice. Si è chiusa per me la partita più difficile della mia esperienza politica. Anche umanamente”. Così Matteo Renzi intervistato da Qn.

fattoquotidiano : Consultazioni Draghi, Renzi: “Italia Viva sosterrà il governo senza veti”. Dal Mes ai nomi dei ministri: sono scomp… - Davide : Sono incantato dall’incontestata leggerezza con cui Beppe Grillo a seconda di come si sveglia si allontana dalla po… - Adnkronos : #GovernoDraghi, #Renzi: 'Da #Salvini oggi svolta interessantissima' - marcocorrias6 : RT @sioavessiprevis: Chi malediceva Renzi perché aveva fatto il Conte bis, buttando fuori Salvini, adesso maledice Renzi perché farebbe ent… - Moonlightshad1 : @il_letterino @EspositoFlash @ilmanifesto Infatti, il governo di Renzi avrebbe dovuto occuparsi di fare una legge e… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Renzi

Non è la stessa Lega del '95 che portò alDini, dopo la rottura con Berlusconi sulle ... Hai perso con, Salvini èmoltiplicato cinque, siamo al gatto col topo. Noi siamo disillusi da ...Leggi ancheDraghi, Salvini apre: "Lega a disposizione, niente veti" Salvini ha quindi smentito di aver avuto diverse telefonate con Matteonel corso degli ultimi giorni."Fantasie, con ...Condividi questo articolo:Roma, 7 feb. (Adnkronos) – Gradimento al 71%. Mario Draghi schizza in testa alla classifica del gradimento e scavalca Giuseppe Conte. E’ quanto emerge dal sondaggio Demos per ...Il leader della Lega Matteo Salvini, all’indomani delle consultazioni con Mario Draghi in cui ha aperto la porta alla possibilità di sostenere un ...