Governo: Meloni, 'centrodestra tornerà unito a guidare Italia' (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Ovviamente mi dispiace", delle scelte diverse rispetto al tentativo di Mario Draghi, "però è giusto che ciascuno faccia le scelte che considera giuste. Il centrodestra, in ogni caso, alla fine governerà insieme questa Nazione se gli Italiani lo vorranno. Ma di questo sono convinta: abbiamo superato altre fasi difficili e supereremo anche questa". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista al Tg2. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Ovviamente mi dispiace", delle scelte diverse rispetto al tentativo di Mario Draghi, "però è giusto che ciascuno faccia le scelte che considera giuste. Il, in ogni caso, alla fine governerà insieme questa Nazione se glini lo vorranno. Ma di questo sono convinta: abbiamo superato altre fasi difficili e supereremo anche questa". Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d', in un'intervista al Tg2.

MassimGiannini : In un pur ottimo articolo su #Meloni e sul no al governo #draghi, oggi su @LaStampa il nostro @albertomattioli usa… - SkyTG24 : Governo Draghi, Salvini: “Meloni non si isoli”. Lei replica: 'Non governo con Pd e M5s' - TgLa7 : #Governo: Meloni, detto a Draghi no FdI a fiducia - enki1965 : @AxiaFel @Ile2S Fratelli d' Italia non può fare parte di questo governo perché non ci sarebbero i numeri per firmar… - danieledv79 : RT @GuadagnoRaffae2: Colloqui terminati. Dalle prime dichiarazioni emerge tutte le forze politiche (tranne Meloni che si astiene) daranno… -