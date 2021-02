Governo: Faraone, 'Lega? 'schizzinosi' lasciano lavorare Draghi, no veti' (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Non so se Salvini sia diventato europeista in 24 ore, so però che se fosse vero sarebbe una bella notizia per l'Italia. D'altronde non mi pare che la conversione di Conte e del M5S, nel passaggio dal Conte 1 al Conte 2, abbia richiesto molto più tempo. Anche allora fu una buona notizia e ne abbiamo visto i benefici". Lo scrive il capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraone, su Fb. "Inviterei gli schizzinosi dell'ultima ora a rispettare le parole del Presidente della Repubblica che ha chiesto al professor Draghi di rivolgersi a tutte le forze parlamentari, senza distinzione. Li inviterei inoltre a recuperare la laicità perduta e a lasciare lavorare il Presidente incaricato senza veti né pregiudizi. Sarà un bene per il paese", sottolinea Faraone. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Non so se Salvini sia diventato europeista in 24 ore, so però che se fosse vero sarebbe una bella notizia per l'Italia. D'altronde non mi pare che la conversione di Conte e del M5S, nel passaggio dal Conte 1 al Conte 2, abbia richiesto molto più tempo. Anche allora fu una buona notizia e ne abbiamo visto i benefici". Lo scrive il capogruppo di Iv al Senato, Davide, su Fb. "Inviterei glidell'ultima ora a rispettare le parole del Presidente della Repubblica che ha chiesto al professordi rivolgersi a tutte le forze parlamentari, senza distinzione. Li inviterei inoltre a recuperare la laicità perduta e a lasciareil Presidente incaricato senzané pregiudizi. Sarà un bene per il paese", sottolinea

