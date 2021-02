Governo Draghi, solo la Meloni fuori dall'esecutivo: ecco perché sbaglia secondo gli ex Alleanza Nazionale (Di domenica 7 febbraio 2021) Se la materia è la coerenza, probabilmente l'unico esempio di questa strana e per certi versi anomala legislatura è Fratelli d'Italia. In questi anni di legislatura, tra Governo Conte uno con Lega e Movimento 5 Stelle al Governo, Conte due con PD, Movimento 5 Stelle, Leu e Italia Viva al Governo e adesso Governo Draghi, con un tutti dentro senza precedenti (almeno stando al primo giro di consultazioni), solo la Meloni e il suo FDI è rimasto sempre all'opposizione. Mai nemmeno un accenno a possibili appoggi a questi strani esecutivi misti da destra a sinistra passando per il centro. Dal punto di vista dei sondaggi sembra che la coerenza paghi visto che Fratelli d'Italia è il partito che più è salito negli ultimi tempi, passando dal 3 o 4% al 16% come gli ultimi ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 febbraio 2021) Se la materia è la coerenza, probabilmente l'unico esempio di questa strana e per certi versi anomala legislatura è Fratelli d'Italia. In questi anni di legislatura, traConte uno con Lega e Movimento 5 Stelle al, Conte due con PD, Movimento 5 Stelle, Leu e Italia Viva ale adesso, con un tutti dentro senza precedenti (almeno stando al primo giro di consultazioni),lae il suo FDI è rimasto sempre all'opposizione. Mai nemmeno un accenno a possibili appoggi a questi strani esecutivi misti da destra a sinistra passando per il centro. Dal punto di vista dei sondaggi sembra che la coerenza paghi visto che Fratelli d'Italia è il partito che più è salito negli ultimi tempi, passando dal 3 o 4% al 16% come gli ultimi ...

CarloCalenda : Certo possono far ridere Grillo e Salvini diventati pro Governo Draghi. Ma è una vita che auspichiamo la capacità d… - BentivogliMarco : E' doveroso costruire il Governo #Draghi su un programma di cose da fare subito. Siamo in emergenza e chi pone veti… - pierofassino : “Un governo autorevole a larga base parlamentare' è questo il mandato conferito da Mattarella a Draghi. Non un'alle… - andremudadu : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: l'Italia ha bisogno di un governo autorevole sostenuto da forze che abbiano una larga condivisione su… - sarchia56 : @lucia_pal ..secondo me Draghi non lo fa entrare nel governo come ministro........lui se ne frega di gestire i sold… -