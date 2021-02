Governo Draghi, si accelera sui ministri: il totonomi dopo il primo giro di consultazioni (Di domenica 7 febbraio 2021) Le ipotesi sui ministri del Governo Draghi dopo il primo giro di consultazioni con le forze politiche. Al termine del primo giro di consultazioni, Mario Draghi vanta una maggioranza larga (più di quanto auspicato ad esempio da LeU e dal Pd) che dovrà raccogliere con un programma in grado di sintetizzare tutte le richieste e soprattutto che dovrà accontentare con una squadra di ministri in grado di dare un certo equilibrio al suo Governo di unità nazionale a questo punto. Il punto dopo il primo turno di consultazioni Il baricentro del Governo, almeno stando alle dichiarazioni dei leader al ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 febbraio 2021) Le ipotesi suidelildicon le forze politiche. Al termine deldi, Mariovanta una maggioranza larga (più di quanto auspicato ad esempio da LeU e dal Pd) che dovrà raccogliere con un programma in grado di sintetizzare tutte le richieste e soprattutto che dovrà accontentare con una squadra diin grado di dare un certo equilibrio al suodi unità nazionale a questo punto. Il puntoilturno diIl baricentro del, almeno stando alle dichiarazioni dei leader al ...

CarloCalenda : Certo possono far ridere Grillo e Salvini diventati pro Governo Draghi. Ma è una vita che auspichiamo la capacità d… - BentivogliMarco : E' doveroso costruire il Governo #Draghi su un programma di cose da fare subito. Siamo in emergenza e chi pone veti… - marcodimaio : #Travaglio ha già iniziato a scagliarsi contro #Draghi. Aveva previsto che non sarebbe mai divenuto premier; ma poi… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Squadra tecnica o politica, il nodo di #Draghi #governo #ANSA - mimmo_rinaldi : @ilfattoblog Draghi deve prendere Salvini se vuole che il suo governo duri 5 anni ?????? -