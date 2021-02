Governo Draghi, Salvini: «Io europeista? Sono pratico», la “giravolta” leghista getta nel caos gli altri partiti (Di domenica 7 febbraio 2021) Governo Draghi, Salvini: «Non faccio partire esecutivo per vendetta», così il segretario della Lega, ospite a il “Caffè della domenica” su Radio 24, spiegando di «lasciare volentieri ad altri le etichette di europeista o anti europeista. Io Sono una persona molto pragmatica, molto concreta. Se nei prossimi mesi, e di questo abbiamo parlato con Draghi, non di storia o di geografia, si parlerà di tasse e di burocrazia, di come far ripartire i cantieri fermi e dare un po’ di respiro alle famiglie, ai commercianti e agli imprenditori, io ci sto». leggi anche l’articolo —> Governo, Draghi: «I ministri li scelgo io», Pd e M5s spiazzati da Salvini Governo Draghi, ... Leggi su urbanpost (Di domenica 7 febbraio 2021): «Non faccio partire esecutivo per vendetta», così il segretario della Lega, ospite a il “Caffè della domenica” su Radio 24, spiegando di «lasciare volentieri adle etichette dio anti. Iouna persona molto pragmatica, molto concreta. Se nei prossimi mesi, e di questo abbiamo parlato con, non di storia o di geografia, si parlerà di tasse e di burocrazia, di come far ripartire i cantieri fermi e dare un po’ di respiro alle famiglie, ai commercianti e agli imprenditori, io ci sto». leggi anche l’articolo —>: «I ministri li scelgo io», Pd e M5s spiazzati da, ...

CarloCalenda : Certo possono far ridere Grillo e Salvini diventati pro Governo Draghi. Ma è una vita che auspichiamo la capacità d… - BentivogliMarco : E' doveroso costruire il Governo #Draghi su un programma di cose da fare subito. Siamo in emergenza e chi pone veti… - pierofassino : “Un governo autorevole a larga base parlamentare' è questo il mandato conferito da Mattarella a Draghi. Non un'alle… - denis_derivo : RT @AlvisiConci: Comunque il Presidente Draghi con la dichiarazione nel mio governo solo competenti, spezza il sogno di tanti cretini che s… - MilettoAntonio : RT @pierofassino: “Un governo autorevole a larga base parlamentare' è questo il mandato conferito da Mattarella a Draghi. Non un'alleanza d… -