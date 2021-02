Governo Draghi, Lega e M5S aprono. Domani nuove consultazioni (Di domenica 7 febbraio 2021) Apertura di Lega e M5S al Governo di Mario Draghi. Archiviato il primo giro di consultazioni cpm tutte le forze politiche, l’ex presidente della Bce incontrerà le parti sociali Domani mattina. Il presidente del Consiglio incaricato vedrà poi di nuovo i partiti dal pomeriggio fino a martedì per un secondo giro di confronti. Intanto può si può ragionare finalmente con le chiare posizioni assunte dai partiti in questi tre giorni di faccia a faccia. Non ha nascosto la soddisfazione Matteo Salvini al termine dell’incontro con il premier incaricato, con il quale ha registrato coincidenze sui temi. Ci si può, quindi “mettere a disposizione”. Il leader della Lega per molti versi è andato oltre le previsioni della vigilia: “Non poniamo condizioni né su persone né su idee o movimenti”, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 febbraio 2021) Apertura die M5S aldi Mario. Archiviato il primo giro dicpm tutte le forze politiche, l’ex presidente della Bce incontrerà le parti socialimattina. Il presidente del Consiglio incaricato vedrà poi di nuovo i partiti dal pomeriggio fino a martedì per un secondo giro di confronti. Intanto può si può ragionare finalmente con le chiare posizioni assunte dai partiti in questi tre giorni di faccia a faccia. Non ha nascosto la soddisfazione Matteo Salvini al termine dell’incontro con il premier incaricato, con il quale ha registrato coincidenze sui temi. Ci si può, quindi “mettere a disposizione”. Il leader dellaper molti versi è andato oltre le previsioni della vigilia: “Non poniamo condizioni né su persone né su idee o movimenti”, ha ...

