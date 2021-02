Governo Draghi, cosa succede nei prossimi giorni: Quirinale, ministri, giuramento (Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) - Conto alla rovescia per il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, impegnato in queste ore nella sua residenza di Città della Pieve a mettere a punto programma e squadra di ministri, dopo il primo giro di consultazioni e in vista del nuovo round di confronto con i partiti previsto per domani e martedì. In agenda dovrebbe trovare posto anche l'incontro con le parti sociali. E' probabile quindi che il premier incaricato salga nuovamente al Quirinale mercoledì per sciogliere la riserva e definire la lista dei ministri con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cui spetta il potere di nomina, su proposta del capo dell'esecutivo. Possibile che tutto avvenga nel pomeriggio, visto che in mattinata, alle 11, il Capo dello Stato parteciperà alla Camera alla celebrazione del Giorno del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) - Conto alla rovescia per il presidente del Consiglio incaricato, Mario, impegnato in queste ore nella sua residenza di Città della Pieve a mettere a punto programma e squadra di, dopo il primo giro di consultazioni e in vista del nuovo round di confronto con i partiti previsto per domani e martedì. In agenda dovrebbe trovare posto anche l'incontro con le parti sociali. E' probabile quindi che il premier incaricato salga nuovamente almercoledì per sciogliere la riserva e definire la lista deicon il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cui spetta il potere di nomina, su proposta del capo dell'esecutivo. Possibile che tutto avvenga nel pomeriggio, visto che in mattinata, alle 11, il Capo dello Stato parteciperà alla Camera alla celebrazione del Giorno del ...

Una domenica in famiglia, nella sua casa di Città della Pieve , prima di affrontare la settimana decisiva per la formazione del nuovo governo. Mario Draghi , presidente del Consiglio incaricato, ha ricaricato le batterie ed è pronto al secondo giro di consultazioni con i partiti ( qui il calendario ) grazie alla giornata trascorsa ...

...per aggiungere "potenza di fuoco" all'Europa dopo il piano di acquisti dei titoli di Stato sembra essere tramortita sul nascere anche se l'avvento in Italia di Mario Draghi alla guida del Governo ...

Zingaretti: "Salvini ha dato ragione al Pd, non ci siamo spostati noi". Il leader leghista conferma il suo sì all'esecutivo dell'ex presidente della Bce ...

E' probabile quindi che il premier incaricato salga nuovamente al Quirinale mercoledì per sciogliere la riserva e definire la lista dei ministri con il Presidente della Repubblic ...

