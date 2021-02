Governo Draghi, cosa succede nei prossimi giorni: Quirinale, ministri, giuramento (Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) – Conto alla rovescia per il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, impegnato in queste ore nella sua residenza di Città della Pieve a mettere a punto programma e squadra di ministri, dopo il primo giro di consultazioni e in vista del nuovo round di confronto con i partiti previsto per domani e martedì. In agenda dovrebbe trovare posto anche l’incontro con le parti sociali.E’ probabile quindi che il premier incaricato salga nuovamente al Quirinale mercoledì per sciogliere la riserva e definire la lista dei ministri con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cui spetta il potere di nomina, su proposta del capo dell’esecutivo. Possibile che tutto avvenga nel pomeriggio, visto che in mattinata, alle 11, il Capo dello Stato parteciperà alla Camera alla celebrazione del Giorno del ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) – Conto alla rovescia per il presidente del Consiglio incaricato, Mario, impegnato in queste ore nella sua residenza di Città della Pieve a mettere a punto programma e squadra di, dopo il primo giro di consultazioni e in vista del nuovo round di confronto con i partiti previsto per domani e martedì. In agenda dovrebbe trovare posto anche l’incontro con le parti sociali.E’ probabile quindi che il premier incaricato salga nuovamente almercoledì per sciogliere la riserva e definire la lista deicon il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cui spetta il potere di nomina, su proposta del capo dell’esecutivo. Possibile che tutto avvenga nel pomeriggio, visto che in mattinata, alle 11, il Capo dello Stato parteciperà alla Camera alla celebrazione del Giorno del ...

pierofassino : “Un governo autorevole a larga base parlamentare' è questo il mandato conferito da Mattarella a Draghi. Non un'alle… - borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - BentivogliMarco : E' doveroso costruire il Governo #Draghi su un programma di cose da fare subito. Siamo in emergenza e chi pone veti… - Davide_Martella : @LegaSalvini Se entrate nel governo Draghi spero vi impongano il silenzio social - Herbert403 : @frau101_f Poco importa quello che tenta di fare Renzi. Importante è vedere se Draghi gli darà un ruolo e quale gli… -