Governo Draghi: cosa succede con i ministri tecnici e politici e quali sono i nomi in ballo (Di domenica 7 febbraio 2021) Il premier non ha ancora deciso se si tratterà di esponenti d'area o esponenti di partito. I nomi in ballo sono tanti e alcuni hanno già avuto contrasti con Renzi o il M5s. In corsa anche Emma Bonino Leggi su today (Di domenica 7 febbraio 2021) Il premier non ha ancora deciso se si tratterà di esponenti d'area o esponenti di partito. Iintanti e alcuni hanno già avuto contrasti con Renzi o il M5s. In corsa anche Emma Bonino

CarloCalenda : Certo possono far ridere Grillo e Salvini diventati pro Governo Draghi. Ma è una vita che auspichiamo la capacità d… - BentivogliMarco : E' doveroso costruire il Governo #Draghi su un programma di cose da fare subito. Siamo in emergenza e chi pone veti… - marcodimaio : #Travaglio ha già iniziato a scagliarsi contro #Draghi. Aveva previsto che non sarebbe mai divenuto premier; ma poi… - isitara61 : RT @m_spagna: Me lo immagino #Draghi che fa un governo con la dx e poi va in Europa a presentare il recovery plan magari con #Giorgetti in… - miloezio : RT @CorradinoMineo: Salvini si propone per il governo Draghi. Quota 100? Scordata. I migranti? “Non sono tema divisivo”. Ecologia? “Giusto”… -