Governo: Calenda, 'dopo fallimento, ora possibile evoluzione della politica' (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Questa è stata la legislatura più pazza del mondo, ho sempre sostenuto che eravamo davanti ad un processo di crisi della Repubblica. Mattarella l'ha fermato chiamando Draghi". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, A Sky Tg 24. Quanto accaduto "sancisce il fallimento di un ceto politico" ma può anche essere "anche l'occasione di un'evoluzione della politica". Certo, "potrebbe essere solo una breve sospensione con Lega, Pd e m5S che dicono 'non ci meniamo per un annetto. Oppure qualcosa di più profondo". "Ci sono due lavori da fare insieme: stare insieme al Governo e spiegare ai cittadini che è finita una fase, che la politica è fatta anche di confronti duri ma sulle cose da fare". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Questa è stata la legislatura più pazza del mondo, ho sempre sostenuto che eravamo davanti ad un processo di crisiRepubblica. Mattarella l'ha fermato chiamando Draghi". Lo dice Carlo, leader di Azione, A Sky Tg 24. Quanto accaduto "sancisce ildi un ceto politico" ma può anche essere "anche l'occasione di un'". Certo, "potrebbe essere solo una breve sospensione con Lega, Pd e m5S che dicono 'non ci meniamo per un annetto. Oppure qualcosa di più profondo". "Ci sono due lavori da fare insieme: stare insieme ale spiegare ai cittadini che è finita una fase, che laè fatta anche di confronti duri ma sulle cose da fare".

fattoquotidiano : Governo, Serracchiani: “Parole di Conte importanti per lavorare insieme”. Calenda: “Intervento inappropriato, non l… - samilsocialista : RT @umanesimo: Ma ora che 'piddioti', leghisti e grillini andranno al governo con calenda e i renzisti e la bonino, che fine faranno tutti… - samilsocialista : RT @chirocefalo: Ci danno degli 'ottocenteschi' se citiamo Marx, ma l'ideologia di riferimento delle élite intellettuali italiane (à la Cal… - LemmeVincenzo : @LaNotiziaTweet Questo personaggio non dovrebbero fare nessuna dichiarazioni, non si sa a che titolo parla politico… - ale336CO2 : RT @chirocefalo: Ci danno degli 'ottocenteschi' se citiamo Marx, ma l'ideologia di riferimento delle élite intellettuali italiane (à la Cal… -