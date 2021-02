Governo: Boschi, ‘è vittoria Italia non di Italia viva ma merito nostro coraggio’ (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – La nascita del Governo presieduto da Mario Draghi è “una vittoria dell’Italia, del Paese, non di Italia viva. Un po’ è merito nostro, perchè abbiamo avuto il coraggio di dire che non tutto andava bene. Con Draghi le cose cambieranno, sicuramente avremo un Governo migliore”. Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ospite su Canale 5 di ‘Non è la D’Urso’. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – La nascita delpresieduto da Mario Draghi è “unadell’, del Paese, non di. Un po’ è, perchè abbiamo avuto il coraggio di dire che non tutto andava bene. Con Draghi le cose cambieranno, sicuramente avremo unmigliore”. Lo ha affermato Maria Elena, capogruppo dialla Camera, ospite su Canale 5 di ‘Non è la D’Urso’. L'articolo CalcioWeb.

