Governo | Beccalossi | ' dopo appello a Meloni insultati da Fdi'

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - "Dispiace che il nostro appello a Giorgia Meloni sull'opportunità di votare la fiducia al costituendo Governo Draghi sia stato commentato da autorevoli dirigenti di FdI come Donzelli e Cirielli con soli insulti". E' quanto afferma Viviana Beccalossi, presidente nazionale di Rifare Italia. "Ci preme sottolineare, ancora una volta, che il nostro ragionamento era ed è basato su considerazioni esclusivamente politiche. Ed è su queste che bisognerebbe confrontarsi opponendo tesi a tesi, posizioni a posizioni. Anche perché con lo spirito da caserma, in politica non si va lontano", conclude.

