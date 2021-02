Gotti: “Non mi sono mai sentito in discussione, lo avete detto soltanto voi davanti alle telecamere” (Di domenica 7 febbraio 2021) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona: “Io in discussione? Questi aspetti li ho avvertiti solamente davanti alle telecamere, perché dall’interno non ho avuto avvisaglie. Poi se la fonte è particolarmente attendibile inizio a preoccuparmi (ride, ndr), ma come deve essere preoccupato un allenatore che perde le partite”. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 febbraio 2021) Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona: “Io in? Questi aspetti li ho avvertiti solamente, perché dall’interno non ho avuto avvisaglie. Poi se la fonte è particolarmente attendibile inizio a preoccuparmi (ride, ndr), ma come deve essere preoccupato unnatore che perde le partite”. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoUdineseit : Gotti: 'Bravi a non concedere nel miglior momento del Verona' - MonicaTox69 : Gotti a Sky: 'Dall'interno non mi sono mai sentito in discussione, solo davanti a voi! - sportli26181512 : #Udinese, Gotti: 'Io in discussione? Solo davanti alle telecamere': Il tecnico friulano dopo la vittoria con il Ver… - leonzan75 : Applausi per Gotti. Uno dei pochi a non dire le solite banalità #UdineseHellasVerona - AleCat_91 : @ACM_ffs Luca Gotti non c'è altra strada -