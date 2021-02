Golf, Dustin Johnson si impone al Saudi International 2021. Guido Migliozzi chiude 33esimo (Di domenica 7 febbraio 2021) Uno spettacolare ultimo giro all’Royal Greens Golf & Country Club di King Abdullah Economic City ha consegnato all’americano Dustin Johnson il nono successo in carriera sull’European Tour, quello del Saudi International 2021. Al termine di una serrata battaglia con molti avversari alla fine sono state le qualità del numero 1 del mondo a emergere e garantirgli il successo con lo score complessivo di -15, due lunghezze di vantaggio sull’inglese Justin Rose e il connazionale Tony Finau. Il trentaseienne della Carolina del Sud si era messo in perfetta posizione dopo le prime tre giornate, permettendosi così un round finale in controllo chiuso in due colpi sotto al par. Il britannico era riuscito con un avvio sprintoso a riportarsi vicino al leader e a mettere molta pressione sulle ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Uno spettacolare ultimo giro all’Royal Greens& Country Club di King Abdullah Economic City ha consegnato all’americanoil nono successo in carriera sull’European Tour, quello del. Al termine di una serrata battaglia con molti avversari alla fine sono state le qualità del numero 1 del mondo a emergere e garantirgli il successo con lo score complessivo di -15, due lunghezze di vantaggio sull’inglese Justin Rose e il connazionale Tony Finau. Il trentaseienne della Carolina del Sud si era messo in perfetta posizione dopo le prime tre giornate, permettendosi così un round finale in controllo chiuso in due colpi sotto al par. Il britannico era riuscito con un avvio sprintoso a riportarsi vicino al leader e a mettere molta pressione sulle ...

