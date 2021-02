Gli avvocati di Trump respingono la richiesta di testimonianza al processo per Impeachment e altri guai del Tycoon tra cinema e supporters… (Di domenica 7 febbraio 2021) La vicenda processuale dell’Impeachment al Presidente Trump continua. Gli avvocati di Trump respingono la richiesta di testimonianza al processo per Impeachment consegue infatti alla linea di difesa che (non senza mugugni da parte del Tycoon) è stata intrapresa. Riassunto delle puntate precedenti Come abbiamo visto in passato, Trump è stato scaricato dal suo precedente team difensivo anche per una differenza sulla difesa da adottare. Gli avvocati avevano consigliato al Tycoon di “volare basso”, accettando una difesa su questioni di legittimità. La linea difensiva proposta e, come vedremo, infine accettata prevede che i difensori del Tycoon dichiarino ... Leggi su bufale (Di domenica 7 febbraio 2021) La vicenda processuale dell’al Presidentecontinua. Glidiladialperconsegue infatti alla linea di difesa che (non senza mugugni da parte del) è stata intrapresa. Riassunto delle puntate precedenti Come abbiamo visto in passato,è stato scaricato dal suo precedente team difensivo anche per una differenza sulla difesa da adottare. Gliavevano consigliato aldi “volare basso”, accettando una difesa su questioni di legittimità. La linea difensiva proposta e, come vedremo, infine accettata prevede che i difensori deldichiarino ...

