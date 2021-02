Giuseppe Abbagnale confermato presidente della Fic (Federazione italiana canottaggio)

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 febbraio 2021) Si è conclusa a Roma, presso l’Hotel Hilton Rome Airport/Icarus, l’Assemblea nazionale ordinaria Eelettiva valida per l’elezione dei vertici federali per il quadriennio 2021-2024. Su un totale nominale di 254 aventi voto, presenti 219 votanti, pari all’86.22%. Tra questi 152 in proprio (59.84%) e 67 per delega (26.38%).è stato rialla presidenzaper il quadriennio 2021-2024 con 208 preferenze su 219 aventi voto, pari al 95.85%. Solo 9 le schede bianche. Un vero e proprio successo per il due volte campione olimpico (Los Angeles 1984 e Seoul 1988) e sette volte campione mondiale di, al terzo mandato consecutivo daFic. Per quello che riguarda il ...