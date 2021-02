"Giulio è un ragazzo che c'è. Sono innamorata", La Boschi, asfalta Conte, ma poi apre il suo cuore dalla d'Urso (Di domenica 7 febbraio 2021) Politica. Ma anche vita privata. Al Live arriva la Boschi, che parla di tutto. Prima di quello che accade nei palazzi della politica e poi nel suo cuore (con Giulio Berruti). Ha vinto Italia Viva? Ha vinto Renzi? “Mi auguro che il Governo Draghi inizi il prima possibile. Sarà una vittoria per l'Italia. E un po è stata anche una nostra vittoria. Andava fatto per il Paese”, tuona la Boschi a Live non è la d'Urso. L'ex ministro dice di essere preoccupata per l'emergenza Covid e per quegli italiani che rischiano di non curarsi per altre patologie. Ma la Boschi dice che la crisi sanitaria va avanti da 11 mesi ed è legata alla richiesta di un cambio di passo. “Con Draghi avremo un Governo migliore”, continua la Boschi. Ma adesso tutti vorrebbero entrare sul carro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Politica. Ma anche vita privata. Al Live arriva la, che parla di tutto. Prima di quello che accade nei palazzi della politica e poi nel suo(conBerruti). Ha vinto Italia Viva? Ha vinto Renzi? “Mi auguro che il Governo Draghi inizi il prima possibile. Sarà una vittoria per l'Italia. E un po è stata anche una nostra vittoria. Andava fatto per il Paese”, tuona laa Live non è la d'. L'ex ministro dice di essere preoccupata per l'emergenza Covid e per quegli italiani che rischiano di non curarsi per altre patologie. Ma ladice che la crisi sanitaria va avanti da 11 mesi ed è legata alla richiesta di un cambio di passo. “Con Draghi avremo un Governo migliore”, continua la. Ma adesso tutti vorrebbero entrare sul carro ...

matteosalvinimi : Straordinario! ?????? Giulio Deangeli, 25 anni di Este (Padova), ha conseguito 4 lauree in 4 mesi in Medicina, Biotecn… - channeldraw : Il 2 febbraio del 2016 feci questo disegno, quel giorno Giulio era solo un ragazzo scomparso. Il giorno dopo venne… - SpottedPoliMi : Cerco un ragazzo di nome Giulio, che studia spesso in agorà, generalmente ha una maglia nera a maniche corte. Ha le… - RAGAZZO_COMUNE : Stasera Vogliamo anche Giulio Berruti. #noneladurso - giulio_angelis : RT @Sabina0763: @MarcoSanavia1 La verità deve essere chiesta anche a quelli che hanno mandato quel ragazzo al macello -