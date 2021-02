Gioventù Nazionale racconta la verità sulle foibe su Radio University. Segui la diretta (Di domenica 7 febbraio 2021) Oggi, 7 febbraio, alle ore 11, Gioventù Nazionale con il contributo della Fondazione AN, il Secolo d’Italia e Radio University, porta in onda un convegno intitolato “E allora i cretini? La verità sulle foibe contro le menzogne degli anti-italiani”. Un momento per fare chiarezza. parteciperanno autorevoli relatori: il vice presidente del Senato Ignazio La Russa, Walter Pancini, l’on. Roberto Menia, il presidente del comitato 10 Febbraio Emanuele Merlino e il giornalista Edoardo Cigolini. E’ importante ricordare e analizzare quanto il pregiudizio e la strumentalizzazione ruotino ancora a questo giorno di cordoglio Nazionale. L’istituzione del Giorno del Ricordo ha rappresentato un tassello fondamentale nell’opera di pacificazione tra gli italiani e la ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 febbraio 2021) Oggi, 7 febbraio, alle ore 11,con il contributo della Fondazione AN, il Secolo d’Italia e, porta in onda un convegno intitolato “E allora i cretini? Lacontro le menzogne degli anti-italiani”. Un momento per fare chiarezza. parteciperanno autorevoli relatori: il vice presidente del Senato Ignazio La Russa, Walter Pancini, l’on. Roberto Menia, il presidente del comitato 10 Febbraio Emanuele Merlino e il giornalista Edoardo Cigolini. E’ importante ricordare e analizzare quanto il pregiudizio e la strumentalizzazione ruotino ancora a questo giorno di cordoglio. L’istituzione del Giorno del Ricordo ha rappresentato un tassello fondamentale nell’opera di pacificazione tra gli italiani e la ...

Dadinoshibari : RT @vocedelpatriota: Gioventù Nazionale: “Giorno del ricordo”, webinar dei giovani di Fratelli d’Italia per ricordare i massacri delle foib… - manu_etoile : RT @vocedelpatriota: Gioventù Nazionale: “Giorno del ricordo”, webinar dei giovani di Fratelli d’Italia per ricordare i massacri delle foib… - infoitinterno : Dad o didattica in presenza? La voce dei rappresentanti del movimento Gioventù Nazionale - GiulioMDiGiulio : RT @vocedelpatriota: Gioventù Nazionale: “Giorno del ricordo”, webinar dei giovani di Fratelli d’Italia per ricordare i massacri delle foib… - marialetiziama9 : RT @vocedelpatriota: Gioventù Nazionale: “Giorno del ricordo”, webinar dei giovani di Fratelli d’Italia per ricordare i massacri delle foib… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioventù Nazionale Flash mob a San Donato Milanese 'per degrado stazione e sottopassaggio'

Sabato pomeriggio, 6 febbraio, flash mob organizzato da Fratelli d'Italia e da Gioventù Nazionale a San Donato milanese "per denunciare la situazione di degrado che coinvolge la stazione e il sottopassaggio". "Tra spazzatura e siringhe, la situazione è inaccettabile. ...

Un anno senza Patrick Zaki. Il grido di Bologna: "L'Egitto lo liberi, lo aspettiamo qui"

Le accuse formalizzate? Sono cinque: minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a ... I poster Amnesty: 'Rischia di rimanere in carcere due anni' 'La meglio gioventù che va all'estero viene ...

Sabato pomeriggio, 6 febbraio, flash mob organizzato da Fratelli d'Italia e daa San Donato milanese "per denunciare la situazione di degrado che coinvolge la stazione e il sottopassaggio". "Tra spazzatura e siringhe, la situazione è inaccettabile. ...Le accuse formalizzate? Sono cinque: minaccia alla sicurezza, incitamento a ... I poster Amnesty: 'Rischia di rimanere in carcere due anni' 'La meglioche va all'estero viene ...