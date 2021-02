Giornata Mondiale dell’epilessia | a caccia di nuove cure

Leggi su dilei

(Di domenica 7 febbraio 2021) Colpisce il messaggio dellascelto da LICE (Lega Italiana contro l’Epilessia): “Troviamo una cura per tutte le epilessie”. È un invito forte che passa attraverso la ricerca e deve essere condiviso, anche per aiutare chi soffre di questa malattia e chi vive con i pazienti. L’informazione è fondamentale e per questo si prevede una maratona su Facebook con video pillole a tema per chiarire, con un pool di esperti, tutti i dubbi e le domande della community. LICE pubblicherà sulla propria pagina Facebook, a partire dalle 11.00, circa 18 video pillole firmate da alcuni dei principali esperti italiani sull’epilessia. I temi? Come gestire l’epilessia nel bambino, oppure l’epilessia durante la gravidanza, il rapporto tra l’epilessia e altre patologie come i tumori. E poi ancora, epilessia e patente, epilessia e ...