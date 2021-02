Giorgi-Shvedova | Australian Open | programma | orario | tv | streaming 8 febbraio

(Di domenica 7 febbraio 2021) Camilaè pronta per esordire in questa edizione 2021 degli. La tennista marchigiana scenderà in campo alle 01.00 italiane di domani (8) per affrontare la kazaka Yaroslavae mettere nel mirino il passaggio di turno. Da verificare le condizioni di Camila, costretta al ritiro per un problema all’adduttore avvertito nel match che l’ha vista protagonista nel Yarra Valley Classic a Melbourne contro l’americana Sofia Kenin, vincitrice degli2020. Vedremo se, quindi, sarà riuscita a recuperare la sua miglior forma, al cospetto di una rivale che dovrebbe essere alla sua portata e con cui vanta un successo nell’unico precedente che si è tenuto nel 2015 sull’erba a ‘s-Hertogenbosch (Paesi Bassi). Di ...

Sportface.it

Sorteggio comodo invece per Camila, (n.76) che debutta contro la kazaka Yaroslava(1432). Per l'esperta Sara Errani (131) c'è la cinese Qiang Wang (34). Infine Elisabetta Cocciaretto (...Sorteggio duro anche nel femminile con le sfide Paolini - Pliskova e. Il tabellone di Serena Williams prende il via con la tedesca Laura Siegemund e a livello teorico i problemi ...Prenderanno il via lunedì 8 febbraio gli Australian Open 2021. Subito in campo cinque italiani: tre al maschile e due al femminile. Ad aprire il primo Slam dell'anno in chiave azzurra sarà Gianluca Ma ...Australian Open 2021: come e quando seguire la sfida tra Camila Giorgi e Jaroslava Shvedova, valida per il primo turno dello Slam australiano.