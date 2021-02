Giacomo Urtis prima della chirurgia estetica: la foto shock (Di domenica 7 febbraio 2021) Giacomo Urtis ha mostrato una sua foto passata che lo ritrae prima di essersi sottoposto agli interventi di chirurgia estetica. Incredibile! La foto shock di Giacomo Urtis (fonte Instagram)Giacomo Urtis, ex concorrente del Grande Fratello Vip, conosciuto come “il ghirurgo dei vip”, ha mostrato sui suoi social una foto del suo passato che lo ritrae insieme ad una sua vecchia amica, oggi molto famosa, e prima di sottoporsi agli interventi di chirurgia estetica. La foto è davvero impressionante! Leggi anche: GF Vip, incredibile: scatta il bacio tra i due ... Leggi su altranotizia (Di domenica 7 febbraio 2021)ha mostrato una suapassata che lo ritraedi essersi sottoposto agli interventi di. Incredibile! Ladi(fonte Instagram), ex concorrente del Grande Fratello Vip, conosciuto come “il ghirurgo dei vip”, ha mostrato sui suoi social unadel suo passato che lo ritrae insieme ad una sua vecchia amica, oggi molto famosa, edi sottoporsi agli interventi di. Laè davvero impressionante! Leggi anche: GF Vip, incredibile: scatta il bacio tra i due ...

jullss___ : RT @chetrashhh: Giulia Salemi compra i followers indonesiani come Giacomo Urtis praticamente #TZVIP - raff35465625 : RT @firefly484: In un modo di MATTE siate sempre Giacomo Urtis...(un po' di versioni fa??) #tzvip - ilariasweet94 : RT @firefly484: In un modo di MATTE siate sempre Giacomo Urtis...(un po' di versioni fa??) #tzvip - firefly484 : In un modo di MATTE siate sempre Giacomo Urtis...(un po' di versioni fa??) #tzvip - chetrashhh : Giulia Salemi compra i followers indonesiani come Giacomo Urtis praticamente #TZVIP -