GFVip, Tommaso Zorzi ha bestemmiato? Scoppia il caso sui social (Di domenica 7 febbraio 2021) Tommaso Zorzi ha bestemmiato durante una partita di pallavolo dentro la casa del GFVip? È quanto si stanno chiedendo in molti sui social, guardando e riguardano un filmato. LEGGI ANCHE: – Tommaso Zorzi censurato? La frase che incastra la regia del GFVip Ascoltando l’audio del video si sentono pronunciare le ‘porco’ e poi ‘diez’ o ‘dieu‘ la prima pronunciata da Tommaso, la seconda è in dubbio. Sui social qualcuno sostiene che l’abbia detta Pierpaolo e qualcuno sostiene che sia stata detta da Tommaso. C’è poi da capire che cosa sia stato detto se effettivamente la parola diez (che potrebbe essere 10 in spagnolo) o dieu che invece sarebbe Dio in francese. Nel qual caso non ... Leggi su funweek (Di domenica 7 febbraio 2021)hadurante una partita di pallavolo dentro la casa del? È quanto si stanno chiedendo in molti sui, guardando e riguardano un filmato. LEGGI ANCHE: –censurato? La frase che incastra la regia delAscoltando l’audio del video si sentono pronunciare le ‘porco’ e poi ‘diez’ o ‘dieu‘ la prima pronunciata da, la seconda è in dubbio. Suiqualcuno sostiene che l’abbia detta Pierpaolo e qualcuno sostiene che sia stata detta da. C’è poi da capire che cosa sia stato detto se effettivamente la parola diez (che potrebbe essere 10 in spagnolo) o dieu che invece sarebbe Dio in francese. Nel qualnon ...

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - GrandeFratello : “Ma chi te conosce?”... in collegamento Tommaso Zorzi dice la sua!?? #GFVIP - GrandeFratello : Tommaso che scappa a guardare l'anello ?????? #GFVIP - volpedono : Da questi scherzi abbiamo capito che Zelletta è un pezzo di pane attendo la reazione di Tommaso per valutare #gfvip #tzvip - TheSkyisgreen6 : RT @Steph3nie1: Ma quando dite 'tommaso come amico non lo vorrei mai' vi siete mai chiesti SE LUI VOLESSE VOI COME AMICI? No perchè il prob… -