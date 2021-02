GFVip, la reazione di Alda D’Eusanio all’espulsione: ecco cosa ha detto (Di domenica 7 febbraio 2021) E alla fine tanto tuonò che piovve, nella serata di ieri, sabato 6 febbraio, Mediaset, commissariando di fatto la produzione e la direzione del GFVip, ha decretato l’espulsione dal programma di Alda D’Eusanio: oggi a poche ore dall’accaduto arriva la, non banale, reazione della giornalista. Come dice il vecchio adagio alla fine tanto tuonò che piovve. Nella tarda serata di ieri, 6 febbraio, è arrivata l’espulsione di Alda D’Eusanio dalla Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip. La decisione di Mediaset che, di fatto, mette sotto commissariamento tanto la produzione quanto la direzione del programma, arriva dopo l’ennesima gaffe prodotta in diretta dalla ex conduttrice del TG2. Vediamo i fatti. Il record negativo della giornalista Alda ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 febbraio 2021) E alla fine tanto tuonò che piovve, nella serata di ieri, sabato 6 febbraio, Mediaset, commissariando di fatto la produzione e la direzione del, ha decretato l’espulsione dal programma di: oggi a poche ore dall’accaduto arriva la, non banale,della giornalista. Come dice il vecchio adagio alla fine tanto tuonò che piovve. Nella tarda serata di ieri, 6 febbraio, è arrivata l’espulsione didalla Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip. La decisione di Mediaset che, di fatto, mette sotto commissariamento tanto la produzione quanto la direzione del programma, arriva dopo l’ennesima gaffe prodotta in diretta dalla ex conduttrice del TG2. Vediamo i fatti. Il record negativo della giornalista...

pomeriggio5 : La reazione degli inquilini del #GFVIP dopo la scomparsa del fratello di Dayane Mello #Pomeriggio5 - gildazorzy : RT @favmypa: Su IG sostengono Giulia perché non vedono l’ossessione di Giulia nei confronti di Tommaso. Vedono soltanto la reazione in punt… - iostoconmassim1 : RT @iostoconmassim1: La 'bellezza' del dolore composto. #Massimiliano che, come ha detto pomeriggio #Dayane... si guardavano fissi negli oc… - ihopetoseeyou : RT @favmypa: Su IG sostengono Giulia perché non vedono l’ossessione di Giulia nei confronti di Tommaso. Vedono soltanto la reazione in punt… - Ale1D_t : RT @favmypa: Su IG sostengono Giulia perché non vedono l’ossessione di Giulia nei confronti di Tommaso. Vedono soltanto la reazione in punt… -