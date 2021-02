Germania, coronavirus: 231 vittime (totale 61.517) e 8.616 nuovi contagi (Di domenica 7 febbraio 2021) Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), l'istituto che monitora l'andamento della pandemia nel Paese, dando notizia di quasi 2,3 milioni di contagi dall'inizio dell'emergenza Leggi su firenzepost (Di domenica 7 febbraio 2021) Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), l'istituto che monitora l'andamento della pandemia nel Paese, dando notizia di quasi 2,3 milioni didall'inizio dell'emergenza

rtl1025 : ?? La polizia tedesca non permetterà al #Liverpool di entrare in Germania per giocare la partita di #ChampionsLeague… - FirenzePost : Germania, coronavirus: 231 vittime (totale 61.517) e 8.616 nuovi contagi - CristiVeg : RT @AmbienteBio: La #Svizzera rifiuta il #vaccino #AstraZeneca. Necessari 'nuovi studi' dopo che Francia, Germania e Svezia lo hanno rifiut… - io_surf : RT @BEPPESARNO: ...Ce la farà pagliaro in un suo prossimo punto ad #ottoemezzo a parlare del disastro #germania???? nella #secondaondata? Ha… - BEPPESARNO : ...Ce la farà pagliaro in un suo prossimo punto ad #ottoemezzo a parlare del disastro #germania???? nella… -