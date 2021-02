Genoa, solo la Juventus ha fatto meglio dall’arrivo di Ballardini (Di domenica 7 febbraio 2021) Davide Ballardini ha rivoluzione il destino del Genoa. Dal suo arrivo solo la Juventus ha fatto meglio dei rossoblù. Il dato Con il 2-1 sul Napoli di ieri sera, il Genoa ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva e il suo quinto risultato utile di file. Uno straordinario rendimento di forma che ha permesso ai rossoblù di salire momentaneamente all’undicesimo posto. Secondo i dati Opta, da quando Davide Ballardini è tornato al Genoa (21 dicembre 2020) solo la Juventus (18) ha ottenuto più punti in Serie A dei rossoblù (17). Inoltre il Grifone ha inoltre la miglior difesa nel parziale (solo 5 gol subiti in 8 partite). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Davideha rivoluzione il destino del. Dal suo arrivolahadei rossoblù. Il dato Con il 2-1 sul Napoli di ieri sera, ilha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva e il suo quinto risultato utile di file. Uno straordinario rendimento di forma che ha permesso ai rossoblù di salire momentaneamente all’undicesimo posto. Secondo i dati Opta, da quando Davideè tornato al(21 dicembre 2020)la(18) ha ottenuto più punti in Serie A dei rossoblù (17). Inoltre il Grifone ha inoltre la miglior difesa nel parziale (5 gol subiti in 8 partite). Leggi su Calcionews24.com

