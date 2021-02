Gattina prigioniera per tre notti delle tubature | un altro micio guida i soccorsi

(Di domenica 7 febbraio 2021) Per salvarla c'è voluto un tipo alla Romeo, "il meglio gatto" del Colosseo. E la tenacia granitica dei suoi padroni, di un muratore, dei vigili del fuoco: e di un intero vicinato lanciato pancia in ...

Ultime Notizie dalla rete : Gattina prigioniera

LA NAZIONE

Lei, unadi sei mesi, regalata dai nipoti a nonno Dino per il suo compleanno. Dino Batini, un istituzione in piazza Giotto, insieme alla moglie Maria Pia e a tutta la famiglia spalle forti ...successo ad AndoraScivola nell’impianto di aerazione: individuata grazie al compagno di avventure e alla tenacia dei padroni. Muratori e pompieri all’opera per ore. Poi il piatto preferito fuori del buco ...I mici sembrano dotati di una superiore saggezza ma anche di una capacità di estraniazione dal mondo che a volte affascina e a volte irrita. Le riflessioni del prof. John Gray ...