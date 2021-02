Gasly dona il suo casco di Imola alla Fondazione Senna

(Di domenica 7 febbraio 2021), pilota francese della scuderia Aplha Tauri hato il suo. Il francese, utilizzò ildurante il gran premio dinella passata stagione di Formula Uno.: in ricordo di Ayrton Il pilota, in occasione del gran premio didella scorsa stagione, utilizzò undiverso, ispirato a quello utilizzato in carriera dal pilota brasiliano. Il francese, ha sfoggiato il suocon la benedizione della famiglia, proprio sul circuito che nel 1994 tolse la vita all’ex pilota di McLaren e Williams. Il pilota ha dunque deciso dire il...

Il pilota dell'AlphaTauri, Pierre Gasly, ha donato lo storico casco in onore di Ayrton Senna alla fondazione del compianto campione brasiliano. L'oggetto verrà messo all'asta ...