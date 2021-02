Francia, energia eolica: Saipem si aggiudica il contratto per nuovi impianti in Normandia (Di domenica 7 febbraio 2021) Saipem si è aggiudicata un contratto per il parco eolico offshore Courseulles-sur-Mer in Normandia, Francia, assegnato da Eoliennes Offshore du Calvados SAS (Eodc), del valore complessivo di circa 460 milioni di euro. Il contratto è soggetto a Notice to Proceed, subordinata alla positiva decisione finale di investimento da parte di Eodc che è stata supportata da un consorzio tra EDF Renewables, EIH Sàrl, una controllata di Enbridge, e wpd Offshore France. Il progetto include i lavori di progettazione, costruzione e installazione di 64 fondazioni per un numero equivalente di turbine eoliche. Il parco eolico offshore di Courseulles-sur-Mer è situato a 16 chilometri al largo della costa di Calvados, in acque con una profondità compresa tra i 22 e 31 metri. Le fondazioni sono costituite da ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 febbraio 2021)si èta unper il parco eolico offshore Courseulles-sur-Mer in, assegnato da Eoliennes Offshore du Calvados SAS (Eodc), del valore complessivo di circa 460 milioni di euro. Ilè soggetto a Notice to Proceed, subordinata alla positiva decisione finale di investimento da parte di Eodc che è stata supportata da un consorzio tra EDF Renewables, EIH Sàrl, una controllata di Enbridge, e wpd Offshore France. Il progetto include i lavori di progettazione, costruzione e installazione di 64 fondazioni per un numero equivalente di turbine eoliche. Il parco eolico offshore di Courseulles-sur-Mer è situato a 16 chilometri al largo della costa di Calvados, in acque con una profondità compresa tra i 22 e 31 metri. Le fondazioni sono costituite da ...

Maicolciotti : Tra i paesi consumatori di energia prodotta col nucleare c'è anche l'Italia, gli arriva dalla Francia. - OttobreInfo : RT @Pci_Paris_Idf: #ScioperoGenerale #CGT #Oggi #sciopero in tutta la #Francia a difesa dei #diritti sociali e del #lavoro, per la riduzion… - Pci_Paris_Idf : #ScioperoGenerale #CGT #Oggi #sciopero in tutta la #Francia a difesa dei #diritti sociali e del #lavoro, per la rid… - EnergiaOltre : Il #nucleare rappresenta circa il 70% dell’attuale mix di #elettricità in #Francia e oltre il 40% della domanda fin… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: I deputati francesi hanno proposto di raccomandare ai cittadini l'uso di #mascherine lavabili al posto di quelle monous… -