Fotografia in lutto, è morto Peppino Rotunno

Peppino Rotunno è morto all'età di 97 anni. Ha preso parte a capolavori come 'Amarcord' e 'Il gattopardo'. 

ROMA – Fotografia in lutto. E' morto all'età di 97 anni Peppino Rotunno. Una lunga carriera per l'artista italiano con collaborazioni con artisti come Luchino Visconti e Federico Fellini. Ha preso parte a capolavori come Amarcord e Il gattopardo. Massimo riserbo sulle cause del decesso da parte della famiglia. Cordoglio sui social (e non solo) per la scomparsa del fotografo italiano. Al termine della pandemia, possibile una manifestazione per ricordare il grande artista italiano. 

Chi era Peppino Rotunno

Nato a Roma il 19 marzo 1923, Peppino Rotunno ha iniziato il suo ...

