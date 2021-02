"Forse per il Covid". Baby Alieno, il dramma di Franco dei Ricchi e poveri: "Mi sentivo morire", cosa non si sapeva (Di domenica 7 febbraio 2021) "Mi sentivo morire". Il malore del Baby Alieno del Cantante mascherato, lo show di Milly Carlucci su Rai1, ha tenuto banco per una settimana. Qualcuno ha parlato di farsa, ma la verità è che dentro il pupazzo i Ricchi e poveri hanno rischiato parecchio. A rivelarlo è Franco Gatti, il baffo della mitica band degli anni 70 e 80. "Ci saranno stati 40 gradi dentro quel pupazzone, non circolava l'aria, io avevo il naso chiuso - ha spiegato Franco al settimanale DiPiù -. Non riuscivo a respirare, boccheggiavo, Forse ancora per effetto del Covid che ho avuto lo scorso ottobre. Ma sono un professionista e mi sono detto: resisti, sei in televisione. Poi però non ce l'ho proprio fatta. Ho avuto paura di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) "Mi". Il malore deldel Cantante mascherato, lo show di Milly Carlucci su Rai1, ha tenuto banco per una settimana. Qualcuno ha parlato di farsa, ma la verità è che dentro il pupazzo ihanno rischiato parecchio. A rivelarlo èGatti, il baffo della mitica band degli anni 70 e 80. "Ci saranno stati 40 gradi dentro quel pupazzone, non circolava l'aria, io avevo il naso chiuso - ha spiegatoal settimanale DiPiù -. Non riuscivo a respirare, boccheggiavo,ancora per effetto delche ho avuto lo scorso ottobre. Ma sono un professionista e mi sono detto: resisti, sei in televisione. Poi però non ce l'ho proprio fatta. Ho avuto paura di ...

